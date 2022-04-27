На тимчасово окупованих територіях викрадають людей, переважно чоловіків, у розвідці назвали причину таких дій.

Російські окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку на окупованих територіях. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Так, стало відомо, що на зайнятих рашстами територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу - ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

За даними розвідки, головна мета таких дій - "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участь у бойових діях 2022 року.

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