Російські окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку на окупованих територіях. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Так, стало відомо, що на зайнятих рашстами територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу - ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.
За даними розвідки, головна мета таких дій - "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участь у бойових діях 2022 року.
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