На підконтрольній росії території зруйнованого Маріуполя окупанти 28 квітня хочуть провести пропагандистський "прес-тур" для лояльних ЗМІ, щоб показати, як "українська армія розбомбила місто". Про це повідомили в ГУР МО України.

Прибуття пропагандистів на територію України організовується через російський Ростов. У програмі заходу - "альтернативні факти" з оборони Маріуполя: підготовлені "свідки" повинні розповісти, що українські захисники нібито самі розбомбили місто і вбили місцевих жителів.

"Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, які повинні виправдати путінських карателів і перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні "візитки Яроша" і "розп'яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь", — зазначає розвідка.

Нагадаємо, "А там серце вже не витримало": у окупантів паніка через величезні втрати після вторгнення в Україну.

Як повідомляла Politeka, "Допомога Україні зростатиме": Резніков попередив про плани ворога і підвів підсумки конференції в Рамштайні.

Також Politeka писала, що "Половина - в полоні, половина 200-ті": окупанти масово відмовляються повертатися в Україну після поразки.