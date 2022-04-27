Министр обороны Алексей Резников рассказал о сотрудничестве с иностранными партнерами и предупредил, что впереди несколько тяжелых недель.

Министр обороны Украины Алексей Резников написал пост в своем Facebook по итогам конференции на американской авиабазе Рамштайн, на которой собрались министры обороны 40 стран мира.

Так, по словам Резникова, впереди украинцев ждет несколько тяжелейших недель. "Сейчас россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины и усиливает наступление, но помощь Украине будет расти", - заявил министр обороны.

По его словам, на конференции рассмотрели три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить нашу оборону с учетом стратегических вызовов.

"Первое – Создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе, и в рамках которой раз в месяц мы будем "сверять часы" с партнерами.

Второе – произошли тектонические сдвиги на уровне философии. Еще осенью 2021 года во время назначения на должность министра обороны я акцентировал, что считаю одним из приоритетов своей делать интеграцию Украины в НАТО де-факто. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм.

Третье – Доказательство этих сдвигов – наши воины уже некоторое время овладевают западным оружием. Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам.

В ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам большую боль. К сожалению, на пути к победе мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим", - написал в Facebook Резников.

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