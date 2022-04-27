На подконтрольной россии территории разрушенного Мариуполя оккупанты 28 апреля хотят провести пропагандистский "пресс-тур" для лояльных СМИ, чтобы показать, как "украинская армия разбомбила город". Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Прибытие пропагандистов на территорию Украины организуется через российский Ростов. В программе мероприятия – "альтернативные факты" по обороне Мариуполя: подготовленные "свидетели" должны рассказать, что украинские защитники якобы сами разбомбили город и убили местных жителей.

"Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", — отмечает разведка.

Напомним, "А там сердце уже не выдержало": у оккупантов паника из-за огромных потерь после вторжения в Украину.

Как сообщала Politeka, "Помощь Украине будет расти": Резников предупредил о планах врага и подвел итоги конференции в Рамштайне.

Также Politeka писала, что "Половина – в плену, половина 200-ые": оккупанты массово отказываются возвращаться в Украину после поражения.