Посол США з особливих особистих питань у глобальному кримінальному правосудді Бет Ван Шаак на засіданні ООН заявила, що є достовірні докази того, що росія позбавила життя військових, які намагалися здатися в полон недалеко від Донецька. Про це повідомило The Hill.

"Зараз у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, яка діяла в околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися в полон. Якщо це правда, то це порушення основного принципу військового права: заборони розстрілу цивільних осіб і комбатантів, які вийшли з бою через капітуляцію, поранення або інших форм втрати працездатності",- сказала Бет Ван Шаак.

Страти є частиною зростаючого списку військових злочинів, у скоєнні яких росію звинувачують, а інші - в нападах на цивільних осіб, викраденні дітей, тортурах і згвалтуваннях.

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