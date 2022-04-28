Посол США по особым личным вопросам в глобальном уголовном правосудии Бет Ван Шаак на заседании ООН заявила, что есть достоверные доказательства того, что россия лишила жизни военных, пытавшихся сдаться в плен недалеко от Донецка. Об этом сообщает The Hill.

"Сейчас у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, пытавшихся сдаться в плен. Если это правда, то это нарушение основного принципа военного права: запрета расстрела гражданских лиц и комбатантов, которые вышли из боя из-за капитуляции, ранения или других форм потери трудоспособности", – сказала Бет Ван Шаак.

Казни являются частью растущего списка военных преступлений, в совершении которых россию обвиняют, а другие – в нападениях на гражданских лиц, похищении детей, пытках и изнасилованиях.

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