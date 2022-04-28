Загиблий український захисник завжди був усміхнений, веселий і життєрадісний. Таким він і залишиться в пам'яті близьких.

У бою в Луганській області загинув командир роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Бущук родом з Дніпропетровської області. Бійця поховали 27 квітня в його рідному селищі Карабинівка. Про втрату повідомила волонтер Ганна Третяк-Прудська в Facebook і опублікувала фото Героя.

Багато хто пам'ятає його, як бійця "Правого сектора" - в лавах цього добробата він пішов захищати Батьківщину від ворога ще в 2014 році. Своє 27-річчя офіцер теж відзначив на війні - 13 березня 2022-го. А 24 квітня отримав осколкове поранення, захищаючи українську землю від російських загарбників у Луганській області.

Волонтер зазначила, що його обличчя завжди привітно посміхалося на фото в соцмережі. І саме таким "Карабін" запам'ятається кожному, хто його знав.

Його друг Олександр Хаустов розповів у коментарі для порталу НВ, що загиблий український захисник завжди був усміхнений, веселий і життєрадісний.

"Ми познайомилися в 2014 році. Мене вразило, що цей юний хлопець настільки був патріотично налаштований, і так вірив в Україну. Він жив цим. Іван був позитивним, веселим. Таким він і залишається в нашій пам'яті. Він був вірним другом. У нього було багато планів…"— згадав Олександр Хаустов.

Без Івана в родині залишилися молода дружина, батько і сестра.

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