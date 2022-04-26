Український полковник Олександр Григор'єв з позивним "Шумахер" загинув під час бойового вильоту в Київській області. Йому посмертно присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Відомо, що Григор'єв пройшов шлях від льотчика-штурмана до начальника Служби безпеки польотів бригади, а також був вертолітником-миротворцем.
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"Офіцер з позивним "Шумахер" був професіоналом вищої проби. Починаючи з 2014-го регулярно виконував бойові завдання на Донбасі",- зазначили в Генштабі.
Звання Герой України Григор'єву було присвоєно 20 квітня 2022 року.
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