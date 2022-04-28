Погибший украинский защитник всегда был улыбчивый, веселый и жизнерадостный. Таким он и останется в памяти близких.

В бою в Луганской области погиб командир роты 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Бущук родом из Днепропетровской области. Бойца похоронили 27 апреля в его родном поселке Карабиновка. О потере сообщила волонтер Анна Третьяк-Прудская в Facebook и опубликовала фото Героя.

Многие помнят его, как бойца "Правого сектора" – в рядах этого добробата он пошел защищать Родину от врага еще в 2014 году. Свое 27-летие офицер тоже отметил на войне – 13 марта 2022-го. А 24 апреля получил осколочное ранение, защищая украинскую землю от российских захватчиков в Луганской области.

Волонтер отметила, что его лицо всегда приветливо улыбалось на фото в соцсети. И именно таким "Карабин" запомнится каждому, кто его знал.

Его друг Александр Хаустов рассказал в комментарии для портала НВ, что погибший украинский защитник всегда был улыбчивый, веселый и жизнерадостный.

"Мы познакомились в 2014 году. Меня поразило, что этот юный парень настолько был патриотически настроен, и так верил в Украину. Он жил этим. Иван был положительным, веселым. Таким он и остается в нашей памяти. Он был верным другом. У него было много планов…", — вспомнил Александр Хаустов.

Без Ивана в семье остались молодая жена, отец и сестра.

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