Найбільш перспективне і краще озброєння Україні поставляє США.

Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде в ефірі НВ.

За його словами, Штати в останні 5 років працювали на концепції безконтактних воєн, створення військ нового типу. І зараз Америка представляє ЗСУ деякі компоненти цієї системи.

"При розгортанні всіх компонентів цієї системи на території України, країна отримає частини і підрозділи армії 21-го століття. Це війна без лінії фронту, що докорінно змінює саму суть війни.

Це мобільна мультикаліберна пускова установка - вона може виконувати пуски від 20 до 270 км. Також це дрони-камікадзе, активно-реактивні гаубиці з дальністю ураження 30км+. Вже в перспективі одного-двох місяців Україна зможе вести таку війну", - заявив Агіль Рустамзаде.

Нагадаємо, в британській розвідці повідомили про невдачі авіації рф і успіхи ЗСУ.

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