Наиболее перспективное и лучшее вооружение Украине поставляет США.

Об этом заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде в эфире НВ.

По его словам, Штаты в последние 5 лет работали на концепции бесконтактных войн, создания войск нового типа. И сейчас Америка представляет ВСУ некоторые компоненты этой системы.

"При развертывании всех компонентов этой системы на территории Украины, страна получит части и подразделения армии 21-го века. Это война без линии фронта, что в корне меняет саму суть войны.

Это мобильная мультикалиберная пусковая установка - она может выполнять пуски от 20 до 270 км. Также это дроны-камикадзе, активно-реактивные гаубицы с дальностью поражения 30км+. Уже в перспективе одного-двух месяцев Украина сможет вести такую войну", - заявил Агиль Рустамзаде.

Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.

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