Путін поки не збирається згортати свої війська і відправляти назад в рф.

Головною темою останніх тижнів є битва за Донбас, як нова фаза загарбницької війни росії проти України. Питання лише в тому, яким чином завершити війну і коли ж це може статися. Своїм прогнозом на цей рахунок поділився український кореспондент Роман Цимбалюк в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, путін поки не збирається згортати свої війська і відправляти назад в рф. Риторика пропагандистів кремля, військових і чиновників може змінитися, якщо про це їм безпосередньо скаже сам путін. А це може статися тільки після таких втрат, "які для них вже неможливо переварити". Тоді можна говорити про зупинку військових дій - не раніше.

"Як тільки вони потерплять такі втрати, які для них вже неможливо переварити, придумають щось. Скажуть: "Ми провели демілітаризацію України, знищили багато будинків, людей знищили, поламали мости, зруйнували заводи, відкинули Україну в частині економічного розвитку...". Як тільки отримають відповідну вказівку путіна",- зазначає Цимбалюк.

Журналіст також вважає, що прогнозувати в термінах закінчення війни не варто, адже це помилковий крок. Війна - це постійні повороти в одну або іншу сторону. Але Цимбалюк впевнений в одному, що війна в Україні затримається на тривалий час.

"Мені здається, що прогнозування в термінах - це помилковий крок, тому що історія на наших очах і повороти можуть бути складні. Ми повинні пристосуватися жити, розвиватися, виховувати своїх дітей в умовах війни, яка буде тривалий час", - порадив Цимбалюк.

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