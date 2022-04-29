Служителі РПЦ в Росії отримали чіткі вказівки агітувати батьків і родичів росіян укладати контракт про військову службу. Про це інформує Головне управління розвідки МО України на своїй сторінці в Телеграм.
Повідомляється, що служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу і закликають своїх віруючих поповнювати ряди російських окупаційних підрозділів.
"Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину" русского мира», що не відповідає православному вченню " - сказано в повідомленні.
За даними ГУР МО України, будуть оприлюднені відомості про служителів рпц, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.
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Ми писали також, на окупованій території підірваний ключовий міст. Про це у своєму каналі "Американський піхотинець" повідомляє україно-американський військовий Alex Saint.
"Під Мелітополем, (в районі населеного пункту Якимівка), абсолютно випадково самоліквідувався ж/д міст. Перекидання військ з Криму і вивезення награбованого, призупинено на тривалий термін", - повідомляє він.
Також у британській розвідці повідомили про невдачі авіації рф і успіхи ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, окупанти захопили нові території на Харківщині.
Також Politeka писала, де зараз йдуть бої і які ще території потрапили під окупацію.