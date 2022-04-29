Служители РПЦ в россии получили четкие указания агитировать родителей и родственников россиян заключать контракт о военной службе. Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины на своей странице в Телеграм.
Сообщается, что служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.
«Пропагандисты в рясах по указанию кремля проповедуют доктрину "русского мира", не соответствующую православному учению» - сказано в сообщении.
По данным ГУР МО Украины, будут обнародованы сведения о служителях рпц, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций.
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Мы писали также, на оккупированной территории взорван ключевой мост. Об этом в своем канале "Американский пехотинец" сообщает украино-американский военный Alex Saint.
"Под Мелитополем, (в районе населённого пункта Акимовка), совершенно случайно самоликвидировался ж/д мост. Переброска войск из Крыма и вывоз награбленного, приостановлен на длительный срок", - сообщает он.
Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.
Как сообщала Politeka, оккупанты захватили новые территории на Харьковщине.
Также Politeka писала, где сейчас идут бои и какие еще территории попали под оккупацию.