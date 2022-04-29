Україна зберігає контроль і оборону на території Донбасу, але важкі бої тривають.

Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямком для країни-агресора. Окупанти як і раніше кидають основні зусилля для захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у зведенні військової розвідки Великобританії в Twitter.

Особливо важкі бої на сході країни були поблизу кількох населених пунктів. Розвідка Британії уточнила, що бої були особливо важкими навколо Лисичанська та Сєвєродонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

Через сильний опір України територіальні завоювання росії були обмежені. В результаті окупаційні війська зазнали суттєвих втрат.

Варто відзначити, що російські військові обстріляли Луганську область – під ракетний удар потрапили населені пункти Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля та Попасна.

Нагадаємо, різко збільшилася кількість постраждалих в результаті обстрілу центру Києва.

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