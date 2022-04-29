Битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением для страны-агрессора. Оккупанты по-прежнему бросают основные усилия для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании в Twitter.
Самые тяжелые бои на востоке страны были вблизи нескольких населенных пунктов. Разведка Британии уточнила, что бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения на юг от Изюма к Славянску.
Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания россии были ограничены. В результате оккупационные войска понесли существенные потери.
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Стоит отметить, что российские военные обстреляли Луганскую область – под ракетный удар попали населенные пункты Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье и Попасная.
Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.
Как сообщала Politeka, силы ВСУ наносят контрудары, где сейчас идут ожесточенные бои.
Также Politeka писала, Владимир Зеленский признался, за что его мучает совесть.