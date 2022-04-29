Вчора, 28 квітня, окупанти почали активно наносити удари авіацією і артилерією по позиціях українських захисників на "Азовсталі" в Маріуполі, було завдано удару по польовому госпіталю. Про це розповіли в Інституті вивчення війни (США).

"Командир полку" Азов "капітан Святослав Паламар закликав Київ" вжити рішучих заходів "проти російських військ, а в українських захисників, ймовірно, закінчуються припаси", - повідомляється в заяві.

Поки що ситуація з наступом окупантів залишається без істотних змін. Російські загарбники посилено застосовують артилерію на сході України.

Раніше повідомлялося, ВСУ так знищують російських окупантів, що ворожі ангари з "вантажем 200" забиті битком. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Російський солдат, який приїхав «асвабаждать», досі не може оговтатися від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

Нагадавши, різко збільшилася кількість постраждалих в результаті обстрілу центру Києва.

Як повідомляла Politeka, сили ЗСУ наносять контрудари, де зараз йдуть запеклі бої.

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