Вчера, 28 апреля, оккупанты начали активно наносить удары авиацией и артиллерией по позициям украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе, был нанесен удар по полевому госпиталю. Об этом рассказали в Институте изучения войны (США).

"Командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь призвал Киев "принять решительные меры" против российских войск, а у украинских защитников, вероятно, заканчиваются припасы", - сообщается в заявлении.

Пока что ситуация с наступлением оккупантов остается без существенных изменений. Русские захватчики усиленно применяют артиллерию на востоке Украины.

Ранее сообщалось, ВСУ так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с «грузом 200» забиты битком. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Русский солдат, который приехал «асвабаждать», до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.

Как сообщала Politeka, силы ВСУ наносят контрудары, где сейчас идут ожесточенные бои.

Также Politeka писала, Владимир Зеленский признался, за что его мучает совесть.