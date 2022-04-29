Вчера, 28 апреля, оккупанты начали активно наносить удары авиацией и артиллерией по позициям украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе, был нанесен удар по полевому госпиталю. Об этом рассказали в Институте изучения войны (США).
"Командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь призвал Киев "принять решительные меры" против российских войск, а у украинских защитников, вероятно, заканчиваются припасы", - сообщается в заявлении.
Пока что ситуация с наступлением оккупантов остается без существенных изменений. Русские захватчики усиленно применяют артиллерию на востоке Украины.
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Ранее сообщалось, ВСУ так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с «грузом 200» забиты битком. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.
Русский солдат, который приехал «асвабаждать», до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.
Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.
Как сообщала Politeka, силы ВСУ наносят контрудары, где сейчас идут ожесточенные бои.
Также Politeka писала, Владимир Зеленский признался, за что его мучает совесть.