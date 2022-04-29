Як пише Politeka.net, українці вже 65-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Весь цей час ворог каже, що намагається "звільнити" українців. Але чергове перехоплення від СБУ, яке служба опублікувала у своєму тг-каналі, доводить, що" звільненням " окупанти вважають знищення української нації.
"Про це свідчить перехоплення СБУ, на якому контрактник З російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір'ю.
"Нам потрібно всіх вбивати: і дітей, і жінок. Всіх підряд. Всю Україну потрібно витравити просто, до самого Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти", - каже Російська істота, що збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців", - було зазначено в публікації.
Також у Івана були досить цікаві фото в соціальних мережах, на яких можна помітити знайомі знаки, передає СБУ.
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