Як пише Politeka.net, українці вже 65-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на величезні втрати і поразку на півночі ворог продовжує бої на півдні. І сьогодні, 29 квітня, Генштаб ЗСУ дав нове зведення, повідомивши у Фейсбук, як просуваються бої.
"На Донецькому і Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому і Попаснянському напрямках. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне і Попасна і вживає підготовчих заходів з просування на Сєвєродонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ", - зазначено в публікації.
Також зазначено, що через Сіверський Донець окупанти намагаються зробити нові понтонні переправи.
Не зупиняється ворог і в Маріуполі, де продовжує бомбити авіацією завод "Азовсталь".
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