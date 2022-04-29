Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о страшных издевательствах российских оккупантов над мирными жителями. Так, по словам городского главы, захватчики создали в городе четыре фильтрационных лагеря и подвергают мариупольцев пыткам и издевательствам.

Бойченко отмечает, что россияне в городе применяют разные способы издевательств над людьми – как психологические, и физические. Особенно это касается мужчин. Так, Вадим Бойченко сообщил об инцидентах, когда оккупанты заставляют людей сдирать татуировки с кожи камнями.

"Если им татуировки кажутся похожими на, как они считают, националистические символы, они дают парню камешек и говорят: стирай. И он стирает с кожи эти татуировки, а русские смеются. Это происходит в Мариуполе, в 21 веке", - рассказал мэр Мариуполя.

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