Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери и поражение на севере враг продолжает бои на юге. И сегодня, 29 апреля, Генштаб ВСУ дал новую сводку, сообщив в Фейсбук, как продвигаются бои.
"На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск", - отмечено в публикации.
Также отмечено, что через Сиверский Донец оккупанты пытаются сделать новые понтонные переправы.
Не останавливается враг и в Мариуполе, где продолжает бомбить авиацией завод "Азовсталь".
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