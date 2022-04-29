Як пише Politeka.net, українці вже 65-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Найскладніша ситуація залишається в Маріуполі, де залишилися на" Азовсталі " захисники, які оточені. Командир 36-ї бригади морпіхів Сергій Волинський звернувся до Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за допомогою, передає "УП".

Він зазначив, що на заводі знаходиться 600 військових, які мають поранення різного ступеня тяжкості, яким потрібна допомога. Також там є цивільні, які були поранені. Там же знаходяться і десятки дітей, найменшому з яких 4 місяці.

"Зараз я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу", - повідомив Волинський.

#ÖzelHaber - Ukraynalı asker Habertürk TV'de @afsinyurdakul'a konuştu. Mariupol'deki çelik fabrikasında hayatta kalmaya çalışan Serhiy Volina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022

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