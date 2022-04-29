Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где остались на "Азовстали" защитники, которые окружены. Командир 36-й бригады морпехов Сергей Волынский обратился к Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощью, передает "УП".

Он отметил, что на заводе находится 600 военных, которые имеют ранения разной степени тяжести, которым нужна помощь. Также там есть гражданские, которые были ранены. Там же находятся и десятки детей, самому маленькому из которых 4 месяца.

"Сейчас я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - сообщил Волынский.

#ÖzelHaber - Ukraynalı asker Habertürk TV'de @afsinyurdakul'a konuştu. Mariupol'deki çelik fabrikasında hayatta kalmaya çalışan Serhiy Volina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022

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