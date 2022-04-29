Как пишет Politeka.net, Артур Смольянинов - известный российский актер. Его многие запомнили по фильмы "9-я рота", где знаменитость сыграл роль рядового Лютого. Актер дал интервью Катерине Гордеевой, в котором рассказал множество интересного, передает "Медуза".

Известно, что Артур встречался с путиным на премьере фильма "9-я рота". Смольянинов отметил, что уже тогда заподозрил, что с российским вождем что-то не так.

"Я думаю, что причины нужно искать в личном. Это очень личные причины. Это месть. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь — это спецоперация. То есть говорить одно, думать другое, делать третье. Это работа такая. Наверное, такая работа, профессия офицера КГБ, тоже нужна. Но мне кажется, что профессия президента все-таки предполагает поиск друзей, а не поиск врагов", - отметил Артур.

Также Смольянинов отметил,. что возможно путин хотел иначе, но не может. Ведь им управляют идеи, а не он ими. Артур намекнул, что российский вождь хочет возродить СССР.

Напомним, Женька из "Сватов" призналась, кто из коллег по сериалу поддержал ее после начала войны

А еще Politeka сообщала, что пытается прорваться к Северодонецку: в Генштабе рассказали, как разворачивается битва за Донбасс

Также Politeka сообщала, что морпехи показали мастер-класс по сжиганию вражеских БМП



