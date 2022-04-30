Окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих підступних пацієнтів. Про це розповідають маріупольці, які ще перебувають у заблокованому місті, повідомляється в телеграм-каналі міської ради.
Ймовірно, що епідемія ковіда в росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні всім необхідним, у тому числі апаратами ШВЛ. Тільки в маріупольських лікарнях знаходилося 60 апаратів штучної вентиляції легенів. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію. Замість того щоб розвивати свою медицину росія обкрадає інших.
"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну область Маріуполя. Особливу увагу було приділено медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто і вбила понад 20 тисяч маріупольців, так вони почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство і військовий злочин", – розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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