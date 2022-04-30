У сакральну для них дату – 9 травня – російські окупанти можуть завдати потужного удару по українських позиціях.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай. Коментуючи питання про те, чи відчувається в Луганській області посилення наступ окупантів з наближенням 9 травня, Гайдай визнав, що така тенденція дійсно спостерігається.

«У них така, повзуча тактика. Тобто вони всі завалюють повністю артилерійськими снарядами, тими реактивними комплексами своїми, авіаударами і вертольоти так само залучають. Просто знищують, випалюють землю, а потім намагаються десь або ротою або батальйоном просуватися вперед для того, щоб десь захопити ще частини якихось населених пунктів», - розповів голова Луганської ОВА.

Він зазначив, що поки росіяни ще не перейшли до повноцінного масштабного наступу в регіоні, однак, варіант потужного удару саме 9 травня зараз виглядає вкрай ймовірним.

«Але впевнений, що готуються до 9-го травня для того, щоб вже на 9-е масовано накрити нас артпідготовкою», - заявив Гайдай.

Також глава ОВА попередив про можливі провокації з боку російських військових. За його словами, вони можуть вкрасти на окупованих територіях автомобілі, в тому числі з наклейками «Волонтер», і спробувати проїхати на них через українські блокпости. Таким чином вони можуть обстріляти позиції ЗСУ на блокпостах або потрапити вглиб контрольованої Україною території.

За словами Гайдая, зараз українським військовим важливо підготуватися до подібних провокацій.

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