В сакральную для них дату – 9 мая – российские оккупанты могут нанести мощный удар по украинским позициям.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Комментируя вопрос о том, ощущается ли в Луганской области усиление наступление оккупантов с приближением 9 мая, Гайдай признал, что такая тенденция действительно наблюдается.

«У них такая, ползучая тактика. То есть они все заваливают полностью артиллерийскими снарядами, теми реактивными комплексами своими, авиаударами и вертолеты так же привлекают. Просто уничтожают, выжигают землю, а потом пытаются где-то или ротой или батальоном продвигаться вперед для того, чтобы где-то захватить еще части каких-то населенных пунктов», - рассказал председатель Луганской ОВА.

Он отметил, что пока россияне еще не перешли к полноценному масштабному наступлению в регионе, однако, вариант мощного удара именно 9 мая сейчас выглядит крайне вероятным.

«Но уверен, что готовятся к 9-му мая для того, чтобы уже на 9-е массированно накрыть нас артподготовкой», - заявил Гайдай.

Также глава ОВА предупредил о возможных провокациях со стороны российских военных. По его словам, они могут украсть на оккупированных территориях автомобили, в том числе с наклейками «Волонтер», и попытаться проехать на них через украинские блокпосты. Таким образом они могут обстрелять позиции ВСУ на блокпостах или попасть вглубь контролируемой Украиной территории.

По словам Гайдая, сейчас украинским военным важно подготовиться к подобным провокациям.

Напомним, в Одессе прогремело три взрыва, объявлена воздушная тревога.

Как сообщала Politeka, оккупанты задумали мятеж на 2 мая в Одессе.

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