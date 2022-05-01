Росія шукає обійти санкції і старається залучити для цього інші країни. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Під впливом міжнародних економічних санкцій, економіка росії вже відчутно деградує. Особливо страждають галузі залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва», - йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути санкційних обмежень, рф намагається залучити треті країни.

«За даними воєнної розвідки України, москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від рф, що також відповідає інтересам кремля», - повідомляє українська розвідка.

Також зазначається, що москва планує експортувати свою продукцію під виглядом виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської. Вже ведуться переговори з відповідними країнами. Більш того, на їхній території створено понад 200 компаній.

Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії рф проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній. Росіяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та росії.

Також повідомляється, що провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ “Ульяновский механический завод” залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва (до вторгнення рф закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу “Бук” та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу “Тунгуска”, а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим).

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