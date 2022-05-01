Росія готує провокації в Придністров'ї на травневі свята. Про це інформує Головне управління розвідки України на сторінці у Фейсбуці.

Повідомляється, що невизнане Придністров'я продовжують готувати до війни з Україною. На території "ПМР «надруковано великий тираж газети» Придністров'я", датований 2 травня 2022 року.

Як можна помітити, в тексті висловлюється прохання «залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ». Для цього на території самої Росії відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров'я.

У випуску є й інші матеріали з агітацією і планованими терактами, причому газета була надрукована перед святами. Існує небезпека, що кремлівська влада планує здійснити ряд небезпечних дій з метою провокацій.

"Тексти газети переповнені кремлівськими штампами:" можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натовські куратори винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом». Всі надії автори газети пов'язують з "протидією братській Росії»" - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що ППО спрацювали не до кінця і ракети все ж пошкодили злітну смугу аеропорту в Одесі.Деталі розповів представник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

Він сказав, що рятувальники завершують ремонтувати злітну смугу головного аеропорту Одеси, куди вдарили російські ракети. Однак смугу тепер не можна використовувати за призначенням.

Ми писали, сили ППО збили" пташку " окупантів поблизу Одеси.

Також Зеленський висловився про ракетний удар кафірів по Одесі.

Повідомлялося, що окупанти задумали заколот на 2 травня в Одесі: у поліції повідомили подробиці.