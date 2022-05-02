Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував, на скільки вистачить окупантам наявних ресурсів. Про це він сказав в інтерв'ю Politeka Online.

Відзначається, що зараз на фронті виникла така ситуація, коли жодна зі сторін не може особливо просунутися. Однак, ця ситуація вигідна українським військовим, тому що ми в обороні, а окупанти наступають і несуть великі втрати.

"Російська Федерація практично вичерпує останній ресурс, який вони зібрали для цієї операції", - заявив експерт.

Жданов прогнозує, що з наявними силами окупанти зможуть протриматися трохи більше тижня.

"Навіть з урахуванням того, що приїхало велике начальство, ще підтягнули близько 20 тисяч, Я думаю, що 10 днів – це від сили. 7 - 10 днів це те, що вони зможуть ще тримати такий натиск на наші війська. Далі немає, потрібно збирати нову хвилю. Де її брати? Хороше питання", - зазначив він.

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