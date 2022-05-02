Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, на сколько хватит оккупантам имеющихся ресурсов. Об этом он сказал в интервью Politeka Online.

Отмечается, что сейчас на фронте возникла такая ситуация, когда ни одна из сторон не может особо продвинуться. Однако, эта ситуация выгодна украинским военным, потому что мы в обороне, а оккупанты наступают и несут большие потери.

«Российская федерация практически исчерпывает последний ресурс, который они собрали для этой операции», - заявил эксперт.

Жданов прогнозирует, что с имеющимися силами оккупанты смогут продержаться чуть более недели.

«Даже с учетом того, что приехало большое начальство, еще подтянули порядка 20 тысяч, я думаю, что 10 дней – это от силы. 7 – 10 дней это то, что они смогут еще держать такой натиск на наши войска. Дальше нету, нужно собирать новую волну. Где ее брать? Хороший вопрос», - отметил он.

Напомним, стало известно, кто в рф сейчас второй после путина: «В кремле ходит самый веселый»

Как сообщала Politeka, жители Харьковщины встретили ВСУ со слезами на глазах, кадры: «Больше 2 месяцев в оккупации»

Также Politeka писала, что ВСУ повторно разгромили несколько десятков оккупантов на острове Змеиный: "Мир стал немного чище"