Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, на сколько хватит оккупантам имеющихся ресурсов. Об этом он сказал в интервью Politeka Online.
Отмечается, что сейчас на фронте возникла такая ситуация, когда ни одна из сторон не может особо продвинуться. Однако, эта ситуация выгодна украинским военным, потому что мы в обороне, а оккупанты наступают и несут большие потери.
«Российская федерация практически исчерпывает последний ресурс, который они собрали для этой операции», - заявил эксперт.
Жданов прогнозирует, что с имеющимися силами оккупанты смогут продержаться чуть более недели.
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«Даже с учетом того, что приехало большое начальство, еще подтянули порядка 20 тысяч, я думаю, что 10 дней – это от силы. 7 – 10 дней это то, что они смогут еще держать такой натиск на наши войска. Дальше нету, нужно собирать новую волну. Где ее брать? Хороший вопрос», - отметил он.
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