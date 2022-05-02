Росія задіяла в Україні приблизно 65% всієї своєї наземної бойової чисельності. Крім того, величезних втрат зазнали деякі частини елітних військ рф. Такими даними поділились розвідники Британії.
За підрахунками британських військових, на початку свого вторгнення в Україну рф задіяла більше 120 батальйонних тактичних груп – це приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності.
У британській розвідці припустили, що цілком ймовірно - більше чверті цих частин в даний час виведені з ладу.
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Деякі з найбільш елітних частин росії, в тому числі повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження. Росії потрібні роки, щоб відтворити ці сили.
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