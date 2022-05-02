Россия задействовала в Украине примерно 65% всей своей наземной боевой численности. Кроме того, огромные потери понесли некоторые части элитных войск рф. Такими данными поделились разведчики Британии.
По подсчетам британских военных, в начале своего вторжения в Украину рф задействовала более 120 батальонных тактических групп – это примерно 65% всей ее наземной боевой численности.
В британской разведке предположили, что вполне вероятно - более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя.
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Некоторые из самых элитных частей россии, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения. России потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.
Напомним, опубликован момент удара по Днепропетровщине, куда попала ракета.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
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