Очільник Луганщини розповів, як минула доба 1 травня в регіоні, про важкі обстріли та загибель людей.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що минула доба була надважкою. Через постійні обстріли з боку окупантів загинули троє людей, ще троє поранені, серед них і дитина. Про це чиновник написав у своєму телеграм-каналі.

Так, за даними Гайдая, поранення отримав хлопець 2010 року народження в місті Золоте. Це сталося 1 травня близько восьмої години вечора під час ворожого обстрілу. Також в цьому місті є ще одна поранена людина, і на жаль, загинула жінка. Ще двоє загиблих за минулу добу в Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.

"Надважка доба. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Троє загиблих, багато зруйнованих осель. Щонайменше 12 будинків знищені в Оріхові, чотири – в Гірському. У Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено кілька будинків. У Сєвєродонецьку-шість багатоповерхівок, п'ять з яких розташовані поруч", - розповів Сергій Гайдай.

Всього за 1 травня міста і села Луганщини 18 разів піддавалися ворожим обстрілам. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.

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