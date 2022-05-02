Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що минула доба була надважкою. Через постійні обстріли з боку окупантів загинули троє людей, ще троє поранені, серед них і дитина. Про це чиновник написав у своєму телеграм-каналі.
Так, за даними Гайдая, поранення отримав хлопець 2010 року народження в місті Золоте. Це сталося 1 травня близько восьмої години вечора під час ворожого обстрілу. Також в цьому місті є ще одна поранена людина, і на жаль, загинула жінка. Ще двоє загиблих за минулу добу в Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.
"Надважка доба. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Троє загиблих, багато зруйнованих осель. Щонайменше 12 будинків знищені в Оріхові, чотири – в Гірському. У Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено кілька будинків. У Сєвєродонецьку-шість багатоповерхівок, п'ять з яких розташовані поруч", - розповів Сергій Гайдай.
Всього за 1 травня міста і села Луганщини 18 разів піддавалися ворожим обстрілам. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.
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