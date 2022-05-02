У лавах путінської армії навчилися приховувати величезні втрати, щоб не викликати протестів і питань у простих росіян. Так, трупи російських солдатів везуть вночі і тільки невеликими партіями. Про це йдеться в нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити в Запорізькій області.

Так, в ході бесіди один із загарбників цікавиться у товариша, чи не відправляв він Макіївича, тому що "дружина переживає, що його вже шість днів везуть". Той відповідає, мовляв "200-го", попередньо, вже "привезли сьогодні і повинні впізнати".

"Та їх маленькими пачками везуть, щоб народ не оху*вав. І вночі. Розумієш? Ось що", - пояснює окупант і питає, як там його товариш.

В СБУ підкреслили, що такий підхід до транспортування померлих загарбників значно збільшує термін доставки. Тому іноді їх родичам приїжджає вже "напіврозкладений вантаж 200", який потрібно додатково ідентифікувати.

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