Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупантів. Незважаючи на колосальні втрати ворог продовжує наступ і намагається зараз оточити ЗСУ в районі Донбасу. А вчора, другого травня, стало відомо, що окупанти обстріляли гімназію в Лисичанську, Луганська область. Про це повідомив глава області Сергій Гайдай.

"Була побудована більше 100 років тому бельгійцями. Входила в топ - 100 кращих шкіл країни. Витримала дві світові війни і бій за місто в 2014-му, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році",-процитував голова Луганської ОДА Сергій Гайдай випускницю навчального закладу.

В результаті обстрілу почалася пожежа і вогонь повністю знищив будівлю. Дана гімназія неодноразово потрапляла в кращі навчальні заклади України, але тепер "русский мир" її знищив, зазначає голова ОДА Гайдай.

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