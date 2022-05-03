Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупантов. Несмотря на колоссальные потери враг продолжает наступление и пытается сейчас окружить ВСУ в районе Донбасса. А вчера, второго мая, стало известно, что оккупанты обстреляли гимназию в Лисичанске, Луганская область. Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай.

"Была построена более 100 лет назад бельгийцами. Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", - процитировал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай выпускницу учебного заведения.

В результате обстрела начался пожар и огонь полностью уничтожил здание. Данная гимназия неоднократно попадала в лучшие учебные заведения Украины, но теперь "русский мир" ее уничтожил, отмечает глава ОГА Гайдай.

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