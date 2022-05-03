Загарбники не залишають спроб втілити цей свій план в життя.

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про найближчі цілі рф у війні проти нашої країни. Про це Маляр сказала в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

За словами Маляр, окупанти мають намір відрізати Україну від Чорного і Азовського морів. Загарбники не залишають спроб втілити цей свій план в життя.

Заступник голови Міноборони додала, що війська рф зараз намагаються вийти на кордоні областей не тільки на Донеччині та Луганщині. Те ж саме окупанти зараз роблять і в Херсонській, і Харківській областях.

За її словами, росіяни пішли на другу фазу, змінивши свої цілі, завдання і тактику війни після надзвичайних втрат. Зараз росіяни намагаються оточити ЗСУ і захопити якомога більше територій на півдні та сході України.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли про проблеми армії рф.

Як Politeka повідомляла, Маляр розповіла, скільки поранених українців повертаються на фронт.

Також Politeka писала, що у Міноборони розповіли, скільки ще снарядів залишилося у рф.