Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про найближчі цілі рф у війні проти нашої країни. Про це Маляр сказала в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
За словами Маляр, окупанти мають намір відрізати Україну від Чорного і Азовського морів. Загарбники не залишають спроб втілити цей свій план в життя.
Заступник голови Міноборони додала, що війська рф зараз намагаються вийти на кордоні областей не тільки на Донеччині та Луганщині. Те ж саме окупанти зараз роблять і в Херсонській, і Харківській областях.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
ЗМІ повідомили про майбутню операцію у Путіна, названо ім'я наступника «Найгірший варіант»
"Як ти смієш?": Кіркоров заступився за Галкіна, який підтримав Україну, перед путінською пропагандисткою
Каменських зірвалася після концерту і в сльозах заговорила про своє життя: "Все буде добре, але..."
Попри наполягання рф: в розвідці повідомили, хто відмовив Путіну воювати в Україні
За її словами, росіяни пішли на другу фазу, змінивши свої цілі, завдання і тактику війни після надзвичайних втрат. Зараз росіяни намагаються оточити ЗСУ і захопити якомога більше територій на півдні та сході України.
Нагадаємо, в Міноборони розповіли про проблеми армії рф.
Як Politeka повідомляла, Маляр розповіла, скільки поранених українців повертаються на фронт.
Також Politeka писала, що у Міноборони розповіли, скільки ще снарядів залишилося у рф.