Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ближайших целях рф в войне против нашей страны. Об этом Маляр сказала в эфире всеукраинского телемарафона.
По словам Маляр, оккупанты намерены отрезать Украину от Черного и Азовского морей. Захватчики не оставляют попыток воплотить этот свой план в жизнь.
Замглавы Минобороны добавила, что войска рф сейчас пытаются выйти на границе областей не только на Донетчине и Луганщине. То же самое оккупанты сейчас делают и в Херсонской, и Харьковской областях.
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По ее словам, россияне пошли на вторую фазу, изменив свои цели, задачи и тактику войны после чрезвычайных потерь. Сейчас россияне пытаются окружить ВСУ и захватить как можно больше территорий на юге и востоке Украины.
Напомним, в Минобороны рассказали о проблемах армии рф.
Как Politeka сообщала, Маляр рассказала, сколько раненых украинцев возвращаются на фронт.
Также Politeka писала, что в Минобороны рассказали, сколько еще снарядов осталось у рф.