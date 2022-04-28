Після двох місяців війни в Україні запас ракет у Росії скоротився більш ніж в два рази.

Про це в ході загальнонаціонального телемарафону розповівши заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

«За ці два місяці вони фактично більш ніж удвічі скоротили свій запас ракет, тому що вони всі були направлені сюди», - повідомила Маляр про ситуацію в російській армії.

За словами заступника Міністра оборони, окупанти намагаються поповнити свій запас ракет, однак на його відновлення до колишніх обсягів знадобляться роки. Маляр повідомила, що всього Росія випустила по Україні 1300 ракет.

Маляр підкреслила, що аналогічна ситуація склалася і з іншим російським озброєнням. Для російського оборонпрому все ускладнює той факт, що рф завжди використовувала імпортні комплектуючі для своєї зброї. Зараз Росія не може їх отримати через введені проти неї санкції.

Маляр підкреслила, що незважаючи на підготовку до війни, зараз російська армія зіткнулася з сильним виснаженням. У той же час заступник Міністра оборони закликала не недооцінювати ворога, звернувши увагу на те, що зараз окупанти активізувалися на східному і південному напрямках.

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