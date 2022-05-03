З першого дня вторгнення рф в Україну підтримує нашу країну російська актриса Лія Ахеджакова. На своїй сторінці в Instagram вона розсипалася в компліментах Володимиру Зеленському.
Ахеджакова впевнена, що "Україна тримається завдяки президенту Володимиру Зеленському", який не кинув свій народ і продовжує боротися за нашу свободу і незалежність.
Актриса також вважає, що "президент України дав людям надію на перемогу і подальше відновлення, повернення всіх територій і розвиток країни, вселив в народ справжню надію в те, що ще не все втрачено".
Вона додала, що таких людей як Зеленський має бути більше. І тільки об'єднавшись ми зможемо перемогти в цій кривавій війні.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
"Є ознаки": Арестович повідомив, що росія готує для України "зерг раш"
Чорнобаївка-18: ЗСУ знову накрили окупантів, "у результаті удару був знищений..."
Знайти житло і отримати допомогу: українцям повідомили про важливе нововведення
Потужний торнадо і град розміром з грейпфрут: стихія змела безліч будинків, є загиблі
"Україна вистоїть! Вистоять і її жителі. Все в цій країні налагодиться. Все у її жителів ще попереду і буде добре",- вірить Лія Ахеджакова.
Нагадаємо, Ахеджакова рознесла рішення про визнання "Л/ДНР".
Як повідомляла Politeka, Лію Ахеджакову, яка планувала "втечу", виписали з лікарні, з'явилися подробиці.
Також Politeka писала, що Ахеджакова закликала колег не мовчати про вторгнення в Україну.