Актриса додала, що таких людей як Зеленський має бути більше. І тільки об'єднавшись ми зможемо перемогти в цій кривавій війні.

З першого дня вторгнення рф в Україну підтримує нашу країну російська актриса Лія Ахеджакова. На своїй сторінці в Instagram вона розсипалася в компліментах Володимиру Зеленському.

Ахеджакова впевнена, що "Україна тримається завдяки президенту Володимиру Зеленському", який не кинув свій народ і продовжує боротися за нашу свободу і незалежність.

Актриса також вважає, що "президент України дав людям надію на перемогу і подальше відновлення, повернення всіх територій і розвиток країни, вселив в народ справжню надію в те, що ще не все втрачено".

Вона додала, що таких людей як Зеленський має бути більше. І тільки об'єднавшись ми зможемо перемогти в цій кривавій війні.

"Україна вистоїть! Вистоять і її жителі. Все в цій країні налагодиться. Все у її жителів ще попереду і буде добре",- вірить Лія Ахеджакова.

Нагадаємо, Ахеджакова рознесла рішення про визнання "Л/ДНР".

Як повідомляла Politeka, Лію Ахеджакову, яка планувала "втечу", виписали з лікарні, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що Ахеджакова закликала колег не мовчати про вторгнення в Україну.