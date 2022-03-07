Російська актриса Лія Ахеджакова неодноразово підтримувала Україну. Актриса розповіла, що побачивши те, що зараз відбувається в Харкові, їй стає погано. Виявляється, багато років тому вона жила в цьому українському місті разом з бабусею і дідусем.

Свої думки про війну в Україні Ахеджакова озвучила в новому випуску спеціального формату "Скажи Гордєєвій".

Вона впевнена, що українці ще довгий час не пробачать росіян, які погодилися з політикою Кремля або ж побоялися їй протистояти. Вторгнення РФ в Україну не пробачить і сама актриса.

"За мого життя точно не пробачать. І я ніколи не пробачу. З Німеччиною це було 80 років. Ненависть до нас буде", - зазначила артистка.

Ахеджакова також закликала всіх російських діячів культури не мовчати і підтримати Україну.

"Люди, не мовчіть. Все одно нам хана", - додала Лія Ахеджакова.

Нагадаємо, Ахеджакова рознесла рішення про визнання "Л/ДНР".

Як повідомляла Politeka, Лію Ахеджакову, яка планувала "втечу", виписали з лікарні, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що лихо спіткало Лію Ахеджакову.