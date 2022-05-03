С первого дня вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну российская актриса Лия Ахеджакова. На своей странице в Инстаграм она рассыпалась в комплиментах Владимиру Зеленскому.
Ахеджакова уверена, что "Украина держится благодаря президенту Владимиру Зеленскому", который не бросил свой народ и продолжает бороться за нашу свободу и независимость.
Актриса также считает, что "президент Украины дал людям надежду на победу и дальнейшее восстановление, возвращение всех территорий и развитие страны, вселил в народ настоящую надежду в то, что ещё не всё потеряно".
Она добавила, что таких людей как Зеленский должно быть больше. И только объединившись мы сможем победить в этой кровавой войне.
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"Украина выстоит! Выстоят и её жители. Всё в этой стране наладится. Всё у её жителей ещё впереди и будет хорошо", - верит Лия Ахеджакова.
Напомним, Ахеджакова разнесла решение о признании "Л/ДНР".
Как сообщала Politeka, Лию Ахеджакову выписали из больницы, появились подробности.
Также Politeka писала, что Ахеджакова призвала коллег не молчать о вторжении в Украину.