Актриса добавила, что таких людей как Зеленский должно быть больше. И только объединившись мы сможем победить в этой кровавой войне.

С первого дня вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну российская актриса Лия Ахеджакова. На своей странице в Инстаграм она рассыпалась в комплиментах Владимиру Зеленскому.

Ахеджакова уверена, что "Украина держится благодаря президенту Владимиру Зеленскому", который не бросил свой народ и продолжает бороться за нашу свободу и независимость.

Актриса также считает, что "президент Украины дал людям надежду на победу и дальнейшее восстановление, возвращение всех территорий и развитие страны, вселил в народ настоящую надежду в то, что ещё не всё потеряно".

Она добавила, что таких людей как Зеленский должно быть больше. И только объединившись мы сможем победить в этой кровавой войне.

"Украина выстоит! Выстоят и её жители. Всё в этой стране наладится. Всё у её жителей ещё впереди и будет хорошо", - верит Лия Ахеджакова.

Напомним, Ахеджакова разнесла решение о признании "Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, Лию Ахеджакову выписали из больницы, появились подробности.

Также Politeka писала, что Ахеджакова призвала коллег не молчать о вторжении в Украину.