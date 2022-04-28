Протягом ночі росіяни скидали багатотонні авіабомби на військовий польовий госпіталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Про це розповіли в телеграм полку "Азов" і показали відео з місця події.
Зокрема окупанти скинули багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнування, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії.
Через обстріл частина приміщення впала, в тому числі операційна: "Так що тепер неможливо допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, які були раніше",- підкреслили в"Азові".
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Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, заново поранені і контужені.
На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, які перебували в госпіталі з важкими пораненнями, і надають першу медичну допомогу постраждалим.
Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Як повідомляла Politeka, окупанти влаштували на вулицях Маріуполя "зачистки".
Також Politeka писала, захисники Маріуполя показали, як живуть заблоковані мирні жителі.