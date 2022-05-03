У Запоріжжі зустріли мирних людей, які два місяці ховалися від російських бомбардувань у підвалах "Азовсталі".

Автобуси з евакуйованими маріупольцями нарешті доїхали в Запоріжжя. Про це повідомила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За її словами, з пекла в Маріуполі, зокрема, з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти 156 осіб. Крім цього, вона додала, що" мова йде про кілька сотень людей", які залишаються на території підприємства.

Підтвердили успішну евакуації і гуманітарні координатори з ООН. Там розповіли, що в Запоріжжі доїхали автобуси з мирними громадянами з території обложеної "Азовсталі". Крім того, організація в будь-який момент готова продовжити вивезення українців з гарячої точки на підконтрольну Україні територію.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти штурмують "Азовсталь", Святослав Паламар випустив термінове звернення. За словами Паламара, ворог використовує все-корабельну і надважку артилерію, а також авіацію. Ворог почав атаку ще вночі, влаштувавши масові бомбардування. Близько 2-3 години ночі на територію заводу були скинуті авіабомби. В результаті бомбардування 2 жінки загинули, щонайменше 10 людей отримали поранення. За словами Паламара, ворог використовує все - корабельну і надважку артилерію, а також авіацію.

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