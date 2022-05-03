В Запорожье встретили мирных людей, которые два месяца прятались от российских бомбежек в подвалах "Азовстали".

Автобусы из эвакуированными мариупольцами наконец-то доехали в Запорожье. Об этом сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По ее словам, из ада в Мариуполе, в частности, из завода "Азовсталь" удалось вывезти 156 человек. Кроме этого, она добавила, что "речь идет о нескольких сотнях людей", которые остаются на территории предприятия.

Подтвердили успешную эвакуации и гуманитарные координаторы из ООН. Там рассказали, что в Запорожье доехали автобусы с мирными гражданами с территории осажденной "Азовстали". Кроме того, организация в любой момент готова продолжить вывоз украинцев из горячей точки на подконтрольную Украине территорию.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты штурмуют "Азовсталь", Святослав Паламар выпустил срочное обращение. По словам Паламара, враг использует все – корабельную и сверхтяжелую артиллерию, а также авиацию. Враг начал атаку еще ночью, устроив массовые бомбардировки. Около 2-3 часов ночи на территорию завода были сброшены авиабомбы. В результате бомбардировки 2 женщины погибли, по меньшей мере 10 человек получили ранения. По словам Паламара, враг использует все – корабельную и сверхтяжелую артиллерию, а также авиацию.

Напомним, "Птичка" оккупантов долеталась над Днепропетровщине: в ОВА показали фото.

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