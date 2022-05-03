Оккупанты "не замечают" взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета финансировать их работу.

Российские вооруженные силы стремительно теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства сотрудники ВПК жалуются на крайне низкую оплату труда, при том, что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.

Также авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер". В связи с этим происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.

Это уже не первое обращение профсоюзов страны-агрессора относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК. В то же время официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия.

Впрочем, "не замечает" взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа, фото.

Как Politeka сообщала, десантники "зажарили" вражескую технику вместе с оккупантами, кадры.

Также Politeka писала, что ВСУ сбили воздушные цели рф на 2 миллиона долларов, Залужный показал фото.