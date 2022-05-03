Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської ОВ Сергій Гайдай. Він розповів про те, в яких умовах змушені жити жителі Кремінної, яку раніше окупували російські військові.

За словами глави Луганської ОВА, зараз в місті твориться справжнє свавілля і назріває гуманітарна катастрофа. Так, окупанти відбирають у місцевих жителів телефони, безпідставно затримують людей, при цьому частина з таких затриманих потім безслідно пропадає.

«Є люди, яких затримали і місцезнаходження їх невідоме. На площі у людей відбирають мобільні телефони для перевірки. Потім запрошують в місця, де розмістилися їх каральні органи, щоб кожен дізнався свій гаджет», - розповів Гайдай.

Через військові дії Кремінна також залишилася без води, електрики і газу. Ситуація з продуктами в місті також плачевна.

«У місцевих жителів закінчуються продукти харчування. У будинках відсутні світло і газ. Воду подають погодинно на короткі проміжки часу протягом дня», - повідомляє глава Луганської ОВА.

Гайдай також розповів, що окупанти зіткнулися з повною відсутністю адекватних кандидатів на керівні посади під керівництвом Росії.

«Призначають виконуючими обов'язки випадкових людей», - уточнив Гайдай.

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