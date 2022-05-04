Служба розвідки України опублікувала аудіоперехоплення телефонної розмови російського солдата Костянтина Соловйова, який зараз перебуває на Харківщині, зі своєю матір'ю. Під час цього дзвінка окупант розкрив моторошні подробиці, як вони з товаришами знущаються і катують – як українських військових, так і мирних людей.
Він розповідає про страшні методи, які перейняв у співробітників ФСБ, і тепер використовує на полонених. При цьому окупант із захопленням ділиться з матір'ю ідеєю застосувати одну з тортур на власному батьку.
Судячи з розмови, жертвами російських катів стають як українські військові, так і мирні жителі. При цьому загарбник згадує героїчну поведінку полонених українців, які навіть під найжахливішими тортурами не підкоряються окупантам і не видають ніяку інформацію.
Цинічніше за все те, що горе-мати, яка виховала такого виродка, не те не засуджує його, а навпаки захоплюється його поведінкою. При цьому вона зазначила, що якби була там поруч з сином, то теж би "кайфувала" від вбивства українців.
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