Російський солдат похвалився матері, як катував і вбивав мирних людей в окупації, а вона і сама не проти таких "розваг".

Служба розвідки України опублікувала аудіоперехоплення телефонної розмови російського солдата Костянтина Соловйова, який зараз перебуває на Харківщині, зі своєю матір'ю. Під час цього дзвінка окупант розкрив моторошні подробиці, як вони з товаришами знущаються і катують – як українських військових, так і мирних людей.

Він розповідає про страшні методи, які перейняв у співробітників ФСБ, і тепер використовує на полонених. При цьому окупант із захопленням ділиться з матір'ю ідеєю застосувати одну з тортур на власному батьку.

Судячи з розмови, жертвами російських катів стають як українські військові, так і мирні жителі. При цьому загарбник згадує героїчну поведінку полонених українців, які навіть під найжахливішими тортурами не підкоряються окупантам і не видають ніяку інформацію.

Цинічніше за все те, що горе-мати, яка виховала такого виродка, не те не засуджує його, а навпаки захоплюється його поведінкою. При цьому вона зазначила, що якби була там поруч з сином, то теж би "кайфувала" від вбивства українців.

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